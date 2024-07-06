النائب أشرف أبو النصر يقدم روشتة للحكومة الجديدة لجذب الاستثمارات

قال النائب أشرف أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين المركزية بحزب حماة الوطن، إن أهم أولويات الحكومة يجب أن تتضمن جلب الاستثمارات الخارجية، وتقديم حوافز تشجيعية، ونظام مبسط بعيد عن البيروقراطية.

إنشاء إدارة لخدمة العملاء في الجهات المعنية بالمستثمرين

وأكد القيادي بحزب حماة الوطن في تصريحات لـ«الوطن»، أهمية إنشاء إدارة لخدمة العملاء في الجهات المعنية بالمستثمرين، بحيث يتواجد فيها مسؤولون من الجهات ذات الصلة ويكون لديهم القدرة على اتخاذ القرارات التي تجذب وتحفز المستثمرين، مما يقلل من الآثار السلبية للجزر المنعزلة ويساعد على توحيد جهات الولاية.

تقليل الفجوة والعجز في الميزان التجاري

وأشار النائب إلى ضرورة تطوير تطبيق يحتوي على كل المشروعات المستهدفة، ويتم الترويج له في الدول من خلال مكاتب التمثيل التجاري والجاليات المصرية، خاصة رجال الأعمال الذين لديهم علاقات بالمستثمرين وبعضهم يمتلك مشاريع في هذه الدول.

كما تطرق النائب إلى أهمية عرض المشروعات التي تساعد في زيادة الصادرات لتقليل الفجوة والعجز في الميزان التجاري، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها عنصرًا هامًا للصناعات المكملة أو المغذية للصناعات الكبيرة.

ودعا النائب إلى الاستفادة من موارد المحافظات، والاهتمام بالصناعات المحلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعظيم موارد كل محافظة، مفضلًا أن تكون تلك المشروعات بجوار المناطق التي شهدت مشروعات حياة كريمة، لتوفير مصادر العيش الكريم للمواطنين بجانب السكن والخدمات.

تسليط الضوء على المبدعين

وأكد النائب، أهمية تسليط الضوء على المبدعين، خاصة في الأعمال اليدوية والفنية والزراعية ذات القيمة المضافة، لتعزيز قيمة هذه الصناعات، كما دعا إلى استغلال موقع مصر باعتبارها بوابة لأفريقيا وقلب الشرق الأوسط للترويج والتوسع في المعارض، وإلقاء الضوء على الصناعات المصرية وما تتمتع به البلاد من سياحة وآثار، من خلال التطبيق المذكور سابقًا.