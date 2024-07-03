الصعيد: تنفيذ مشروعات تنموية.. وإقامة مدن صناعية وجذب استثمارات

يعقد أهالى محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وأسوان وباقى محافظات الصعيد آمالاً عريضة على المحافظين الجدد لإدارة زمام الأمور، والعمل على الاستغلال الأمثل للموارد، وحل ملفات الصحة والطرق، واستكمال مشروعات حياة كريمة، وحل مشكلات مياه الشرب، والعمل على حل كل المشكلات التى عجز المحافظون السابقون عن حلها وتنفيذ مشروعات تنموية وإقامة مدن صناعية.

وطلب أهالى المنيا من المحافظ الجديد اللواء عماد كدوانى الاهتمام بالوحدات الصحية والمستشفيات وتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين، وإعادة هيكلة الوحدات المحلية مع التصدى لنزيف التعدى المستمر على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

وتشمل أبرز مطالب أهالى المنيا العمل على الدفع بالمشروعات المتوقفة والمتعثرة لتعظيم الاستفادة منها، كما أن محافظة المنيا هى خامس أكبر محافظة فى مصر من حيث المساحة، وتضم رقعة كبيرة من الأراضى الزراعية وأملاك الدولة التى تشهد تعديات مستمرة، لذا يجب التصدى لهذه الظاهرة، والتعامل الحاسم مع المعتدين، مشدداً على أهمية إجراء حركة تغييرات كبيرة وإعادة هيكلة الوحدات المحلية خاصة بالقرى.

ويرى أهالى المنيا أن قطاع الصحة فى المحافظة يحتاج اهتماماً أكبر، لذا يجب إجراء جولات مستمرة على المستشفيات المركزية بالمدن والوحدات الصحية بالقرى لمعالجة أوجه القصور ورصد السلبيات، مع توفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.

ويطالب أهالى المنيا بتشديد الرقابة التموينية وضبط الأسواق والأسعار، خاصة فى قرى المحافظة التى يزيد عددها على 300 قرية، ومنع احتكار السلع والاهتمام بإنتاج خبز مطابق للمواصفات بالمخابز البلدية.

وأمام محافظ أسيوط الجديد، اللواء هشام أبوالنصر، عدد كبير من المطالب والقضايا والمشكلات الخاصة بأهالى المحافظة الذين طالبوا بحلها بجانب استكمال الإنجازات التى بدأتها الدولة والمشروعات القومية التى شهدتها المحافظة فى العقد الأخير.

وتمثلت مطالب أهالى أسيوط فى متابعة الأحوال المعيشية للمواطنين فى جميع المدن والقرى والنجوع، والتأكد من توفير الخدمات الأساسية لهم، وكذلك إنشاء مجمع خدمات حكومى متكامل، وتبطين الترع لحماية حياة المواطنين، إضافة إلى تنفيذ مشروعات الصرف الصحى التى تعد من أهم مشروعات البنية التحتية فى المحافظة.

وطالب الأهالى بالتصدى لملف الأمية وتحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية، ويتوقع أن يكون هذا من الأولويات بالنسبة للمحافظ الجديد، من خلال المتابعة المباشرة والاجتماعات الجماهيرية المستمرة مع المواطنين.

وأشار الأهالى إلى ملفات أخرى بحاجة إلى اهتمام خاص، أبرزها: إنهاء مشروعات الصرف الصحى المتوقفة فى بعض المراكز منذ أكثر من 18 عاماً، والضغط على الجهات المعنية لسرعة تسليمها وتشغيلها، ومعالجة قيود الارتفاعات والتوسع العمرانى، من خلال التواصل المستمر مع المستثمرين العقاريين، والتصدى لمشكلة القمامة والنظافة فى المحافظة، والتى تحتاج إلى حلول جذرية لزيادة الكفاءة التشغيلية للمصانع التابعة للمحافظة.

وفى سوهاج، هناك عدة ملفات تشغل الشارع السوهاجى، وتنتظر اللواء الدكتور عبدالفتاح نور الدين، المحافظ الجديد، منها الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى، وافتتاح المجمعات الخدمية، وملفات التصالح، والانتهاء من إحلال وتجديد المستشفيات والوحدات الصحية، والانتهاء من رصف وتمهيد الطرق الرئيسية والفرعية، وصيانة بعض المدارس.

ويطالب المواطنون أيضاً بضرورة الانتهاء من مشروعات «حياة كريمة»، وافتتاحها، لرفع المعاناة والمشقة عن المواطنين فى شتى أنحاء المحافظة، والانتهاء من مستشفى المنشأة وجرجا والبلينا، والمراغة، وجزيرة شندويل فى أقرب وقت ممكن.

كذلك الأمر بالنسبة للواء إسماعيل محمد كمال الذى تولى منصب محافظ أسوان، والذى تنتظره ملفات شائكة أبرزها ضرورة تعويض المساحات الخضراء التى تم تجريفها دون مراعاة طبيعة المناخ الصحراوى فى المحافظة، والاهتمام بها كوجهة سياحية، وتفعيل النقل العام فى أسوان، ومراقبة أسعار تذاكر النقل للتناسب مع باقى المحافظات، وكذلك إعادة تقييم المنشآت الفندقية والسياحية فى أسوان، وفقاً للمعايير العالمية والمصرية، ومعالجة مشكلات المناطق المحرومة من الخدمات الأساسية كالصرف الصحى والمياه النظيفة والتوسع فى مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، وتشجيع المستثمرين على تطبيق معايير الاستدامة، وحل مشكلة مياه الشرب والصرف الصحى.