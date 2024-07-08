تعرف على أسعار الدواجن والأرانب اليوم الاثنين 8-7-2024

أعلنت بورصة الدواجن تراجع أسعار الدواجن اليوم الاثنين 8-7-2024 عبر منصتها الرسمية على الإنترنت، إذ شهدت الأسواق حالة من انخفاض الأسعار مقارنة ببداية التعاملات.

سجلت أسعار الفراخ البيضاء استقرار لتباع بـ 70 جنيهًا من أرض المزرعة، بينما تباع للمستهلكين بمبلغ يتراوح بين 75 و83 جنيهًا على حسب المنطقة، ويأتي هذا التراجع المستمر منذ منتصف الأسبوع الماضي.

وتراجعت أسعار الدواجن منذ الأسبوع الماضي، وذلك لعدة أسباب، أبرزها آليات السوق والعرض والطلب، نظرًا لانخفاض الطلب، وكذلك زيادة المعروض في الأسواق وتراجع أسعار الأعلاف.

أسعار الدواجن اليوم

سجلت أسعار الفراخ الحمراء «الساسو» تسليم أرض المزرعة 109 جنيهًا، على أنّ تُباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 115 و125 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ البلدي سجل نحو 125 جنيهًا للكيلو، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 130 و140 جنيهًا.

سعر الفراخ الأمهات

وسجلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء 72 جنيهًا على أرض المزرعة.

وتتغير أسعار الدواجن بشكل يومي، خاصة أنَّ الأسعار في المحلات يضاف عليها مصاريف النقل والمكسب، كما أنَّ السعر النهائي يختلف من منطقة لأخرى.

.أسعار البانية والأرانب

وقال سامح عريان أحد مالكي محلات الدواجن في السوق، إن هناك تراجع في أسعار الدواجن بشكل ملحوظ خلال الأيام الحالية، حيث سجل سعر البانية بسعر 185 جنيها.

وأضاف لـ «الوطن» أن هناك أيضا تراجع في سعر الأرانب، حيث سجل الكيلو للمستهلك سعر يتراوح من 115 لـ 120 جنيها على حسب المنطقة مقارنة بـ 125 أمس.