تراجع أسعار الدواجن اليوم الأحد في مصر.. الفراخ البيضاء بـ71 جنيها

تراجعت أسعار الدواجن اليوم الأحد 7 يوليو 2024 في مصر، في مختلف الأسواق وبورصة الدواجن والمزارع، إذ سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم في المزرعة نحو 71 جنيهاً.

تراجع أسعار الدواجن

وسجلت أسعار الدواجن اليوم الأحد 7 -7-2024 في مصر، تراجعاً ملحوظاً بالتزامن مع زيادة المعروض نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وخوف المربيين من نفوق دجاج مزارعهم، واكتفاء المواطنين من اللحوم نتيجة الخروج من عيد الأضحى، وفقاً لشعبة الدواجن بالغرف التجارية.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، أسعار الدواجن وفقاً لآخر تحديثات بورصة الدواجن، والتي جاءت كالتالي:

- سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم في المزرعة نحو 71 جنيهاً، بينما تصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 76 إلى 78 جنيهاً للكيلو.

- يتراوح سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم في المزرعة ما بين 109 إلى 110 جنيهات، بينما تصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 114 إلى 115 جنيهاً للكيلو.

- سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات اليوم في المزرعة نحو 68 جنيهاً، بينما تصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 73 إلى 76 جنيهاً للكيلو.