أسعار الدواجن اليوم الأحد 7-7-2024 في الأسواق.. «البيضاء بـ82 جنيها للكيلو»

أعلنت بورصة الدواجن اليوم الأحد 7-7-2024 انخفاضا جديدا في أسعار الدواجن البيضاء، وسجلت نحو 71 جنيها مقارنة بـ75 جنيهًا للكيلو في أرض المزرعة بالأمس، فيما تباع بسعر 82 جنيها للمستهلك مقارنة بسعر 87 جنيهًا له، وتشهد أسعار الفراخ حالة من التراجع خلال الفترة الحالية بسبب زيادة المعروض من الدواجن في الأسواق، بحسب بورصة الدواجن الرئيسية.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

وتنشر «الوطن» أسعار الفراخ البيضاء والبلدي، اليوم الأحد، وفقًا للأسعار المعلنة من بورصة الدواجن كالتالي:

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم، نحو 71 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، بينما تباع للمستهلك بسعر 82 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي

سعر كيلو الفراخ البلدي سجل نحو 95 جنيها في المزرعة، وتصل إلى المستهلك بسعر 105 جنيهات.

سعر كيلو الفراخ الساسو

كما سجلت أسعار الفراخ الساسو نحو 96 جنيها للمستهلك.

سعر كيلو البانيه

- سجل سعر البانيه نحو 195 جنيها للمستهلك.

- وصل سعر صدور الدواجن البيضاء 130 جنيهًا للكيلو.

- سجلت أسعار الفراخ الأمهات البيضاء 70 جنيهًا في المزرعة.

سعر البيض اليوم

- سجل سعر كرتونة البيض نحو 137 جنيهًا.