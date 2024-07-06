أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم السبت 6-7-2024

أعلنت بورصة الدواجن اليوم السبت 6-7-2024 عن أسعار الفراخ البيضاء، إذ سجلت نحو 75 جنيهًا للكيلو في أرض المزرعة، و87 جنيهًا للمستهلك، وتشهد أسعار الفراخ حالة من التراجع خلال الفترة الحالية بسبب زيادة المعروض من الدواجن في الأسواق، بحسب بورصة الدواجن الرئيسية.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

وتنشر «الوطن» أسعار الفراخ البيضاء والبلدي، اليوم السبت، وفقًا للأسعار المعلنة من بورصة الدواجن كالتالي:

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم، نحو 75 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، بينما تباع للمستهلك بسعر 87 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي

سعر كيلو الفراخ البلدي سجل نحو 100 جنيه في المزرعة، وتصل إلى المستهلك بسعر 110 جنيهات.

سعر كيلو الفراخ الساسو

كما سجلت أسعار الفراخ الساسو نحو97 جنيها للمستهلك.

سعر كيلو البانيه

- سجل سعر البانيه نحو 195 جنيها للمستهلك.

- وصل سعر صدور الدواجن البيضاء 130 جنيهًا للكيلو.

- سجلت أسعار الفراخ الأمهات البيضاء 70 جنيهًا في المزرعة.

سعر البيض اليوم

- سجل سعر كرتونة البيض نحو 143 جنيهًا.