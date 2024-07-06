«شعبة الدواجن»: 3 أسباب وراء انخفاض أسعار الفراخ في مصر.. الكيلو بـ80 جنيها

أسعار الدواجن مناسبة للمستهلك

وقال «السيدتراجعت أسعار الدواجن بنحو 22 جنيها للكيلو خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة، إذ سجل سعر الكيلو اليوم السبت 6-7-2024، تسليم أرض المزرعة 75 جنيها، مقابل 93 جنيها للكيلو قبل نحو ثلاثة أسابيع، وفقًا لما أكده الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية.

» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» اليوم، إن كيلو الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة سجل اليوم 75 جنيهًا، وأنّ السعر يصل للمستهلك النهائي في حدود 80 جنيها تقريبا على حسب المنطقة، والسعر بالنسبة للمستهلك ممتاز، وللمربي جيد ويضمن عدم تعرضه للخسائر ويساعده على الحفاظ على الصناعة وتحقيق هامش ربح معقول.

أسباب تراجع أسعار الدواجن

ورصد أسباب تراجع أسعار الدواجن قائلا إنها ترجع إلى زيادة العروض نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وخوف المربيين من تعرض مزارعهم للنفوق، واكتفاء المواطنين من اللحوم نتيجة الخروج من عيد الأضحى منذ أيام، وتوافر الأعلاف بالأسواق بعد جهود الدولة في الفترة الأخيرة للأفراج عن كميات كبيرة من الأعلاف.

إنشاء بورصات الدواجن

وطالب من الحكومة الجديدة بضرورة وضع ملف صناعة الدواجن على رأس الأولويات، إذ تعتبر هذه الصناعة من أهم الصناعات المتواجدة في مصر، مشيرا إلى ضرورة توفير كل مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة والتوسع في غنشاء بورصات الدواجن في كل المحافظات، ووضع الضوابط المناسبة لتشغيلها بالتعاون بين الحكومة واتحاد الغرف التجارية.