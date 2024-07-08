متحف الحضارة يحتفي بـ«100 سنة أم كلثوم» بورش فنية تفاعلية تلهم الأجيال

احتفى المتحف القومي للحضارة المصرية بمرور 100 عام على أولى حفلات كوكب الشرق أم كلثوم، في فعالية فنية تراثية ثقافية مميزة تحت عنوان «كوكب الشرق.. 100 سنة من تراثنا الفني».

رحلة عبر الزمن تُخلد إرثًا خالداً

وشهدت الفعالية، التي أقيمت في متحف الحضارة أمس السبت، بالتعاون مع العديد من المؤسسات والفنانين المصريين، رحلة عبر الزمن تُخلد إرث أم كلثوم الغنائي الاستثنائي.

وتناولت الفعالية مختلف جوانب مسيرتها الفنية الحافلة بالإبداع، من خلال عروض فنية مميزة ومعارض تراثية غنية.

مقتنيات نادرة تُجسد مسيرة أسطورة

ضمّ المعرض مجموعة من المقتنيات النادرة لأم كلثوم، مثل مستنسخات لصورها ولقطات من أفلامها السينمائية، إلى جانب معرض للأسطوانات وشرائط الكاسيت الخاصة بأغانيها، وعرض للجرامافون.

كما تضمن المعرض مجموعة من نماذج العملات والميداليات التذكارية التي صممت تخليداً لذكراها، بالإضافة إلى مجموعة من الكتب والطوابع التذكارية.

ورش فنية تفاعلية تُلهم الأجيال

واشتملت الفعالية على مجموعة من الورش الفنية التفاعلية، إذ أتيحت الفرصة للمشاركين للتعرف على فنون تقليدية مثل فن المصغرات، وتصميم مشاهد تحاكي حفلات أم كلثوم، وتصميم نماذج من الكروت التذكارية باستخدام تقنية «الجورنال آرت».

موسيقى تعانق الحضارة

اختتمت الفعالية بعروض موسيقية مميزة قدمها فنانون مصريون، إذ صدحت أصواتهم بأجمل أغاني أم كلثوم، لتُعانق موسيقاها عبق الحضارة المصرية في رحلة عبر الزمن.