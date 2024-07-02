«100 سنة إبداع».. دار الكتب تحتفي بأم كلثوم في متحف الحضارة السبت المقبل

تشارك دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أسامة طلعت، في الاحتفالية التي ينظمها المتحف القومي للحضارة برئاسة الدكتور أحمد غنيم، تحت عنوان «كوكب الشرق 100 سنة إبداع».

موعد معرض «كوكب الشرق 100 سنة إبداع»

وتشارك دار الكتب بعدد من المستنسخات من مقتنيات قاعة الموسيقى بدار الكتب، تشمل المستنسخات أغلفة أسطوانات نادرة للسيدة أم كلثوم، أغلفة كتب تناولت سيرة كوكب الشرق، بعض اللقطات من ألبومات وكتب تحتوي على صور لسيدة الغناء العربي.

تُقام احتفالية أم كلثوم في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر السبت الموافق 6 يوليو الجاري.