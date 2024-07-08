تفاصيل ونظام امتحانات القبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

كشفت وزارة التربية والتعليم، إجراءات التقدم للامتحانات القبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي 2024-2025، مشيرا إلي أن التقديم إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على هذا الرابط مشيرا إلى أنّ التسجيل متاح حتي 31 يوليو الجاري.

إجراءات التقدم للامتحانات القبول بمدارس المتفوقين

وأوضحت الوزارة أن الطالب بعد الانتهاء من إجراءات التقديم إلكترونيا، يقوم بطباعة استمارة التقديم الإلكترومية وتوقيع ولي الأمرعليها، وتقديمها الى أقسام شؤون الطلبة والامتحانات بالإدارات التعليمية لمراجعتها واعتمادها بخاتم الشعار مع المستندات الآتية:

- لصق عدد 2 صورة شخصية حديثة للطالب على استمارة التقدم.

- صورة طبق الأصل من الشهادة الإعدادية أو بيان نجاح معتمد.

وحددت الوزارة نظام الامتحان، موضحة أنه يعتبر هذا الامتحان اختبار مسابقة للقبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، ويعقد هذا الامتحان إلكترونيا عبر اللجان المخصصة لهذا الامتحان والذي يحدد مقارها الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم، وتعلن النتيجة للطالب عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ويعقد الاختبار من دور واحد فقط.

الطلاب المسموح لهم بإجراء الاختبار في يوم آحخر

- ويسمح لفئات الطلاب الآتية أداء الاختبار في يوم أخر يحدد لهم وهم:

- الطلاب المتخلفين عن موعد إجراء الاختبار بعذر يقبله رئيس عام الامتحان أو نائب رئيس عام الامتحان.

- الطلاب الذين تعرضوا لمشكلات فنية نتيجة لعطل ما أثناء عرض أداء الامتحان أداء الاختبار.

وأشارت الوزارة إلى أن قبول الطلاب بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، يكون وفقا لترتيب درجاتهم في امتحانات القبول أولًا.