«التعليم» تعلن رابط التقديم بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «STEM»

أعلنت وزارة التربية والتعليم، رابط التقديم لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2023-2024، في مدن: 6 أكتوبر بنين بالجيزة - 6 أكتوبر الحي 11 المشتركة - المعادي بنات بالقاهرة القاهرة الجديدة المشتركة - الإسكندرية المشتركة - كفر الشيخ المشتركة - الدقهلية المشتركة - الإسماعيلية المشتركة - البحر الأحمر المشتركة - أسيوط المشتركة - الأقصر المشتركة - سرس الليان بالمنوفية بنات - مدينة السادات بالمنوفية بنين - الغربية المشتركة - القليوبية المشتركة - الشرقية المشتركة - قنا المشتركة الفيوم بنين بنى سويف المشتركة - المنيا . بنين - سوهاج بنات.

التقدم لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

وأوضحت الوزارة أنه يتم اتاحة الموقع الإلكتروني للوزارة لتسجيل استمارة التقدم لمدارس المتفوقين عبر هذا الـرابــط خلال الفترة من 7 حتى 31 يوليو الجاري، على أن يتم الإعلان عن ذلك في جميع مدارس الحلقة الإعدادية، ووفقا للشروط والإجراءات الموضحة بعد، علما بأنه قد تقرر إجراء اختبارات القبول لهذه المدارس في الفترة من يوم السبت الموافق، 17 أغسطس المقبل وحتى الثلاثاء الموافق 20 من نفس الشهر.

الفئات المسموح لها التقديم بمدارس المتفوقين

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم فئات الطلاب المسموح لها بدخول اختبارات القبول بمدارس المتفوقين STEM:

- الطالب المصري الحاصل على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في العام الدراسي 2023-2024 من جميع المحافظات ومستوفيا لشروط التقدم.

- يسمح للطالب المصري الحاصل على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في العام الدراسي 2023-2024، والحاصل على براءة اختراع معتمدة من أكاديمية البحث العلمي بالتقدم، لإجراء اختبارات القبول ضمن الطلاب المتقدمين، ولو لم يكن مستوفياً الشروط، بعد تقديمه ما يفيد رسمياً حصوله على براءة اختراع معتمدة من أكاديمية البحث العلمي وكذلك الطالب المتقدم بالفعل للحصول على براءة الاختراع من أكاديمية البحث العلمي، ولم يحصل عليها مع حجب نتيجة الاختبار لحين تقديمه ما يفيد حصوله على براءة الاختراع الواردة بطلبه، وإذا لم يتقدم بذلك قبل بداية العام الدراسي بالمدرسة يتم صرف النظر عن نتيجته.

- الطالب المصري العائد من الخارج من أي دولة عربية أو أجنبية تقوم بتدريس أي منهج أجنبي وحاصل على شهادة الإعدادية في العام الدراسي 2023-2024، وتم معادلة هذه الشهادة للمنهج المصري عن طريق إدارة المعادلات بالإدارة العامة للامتحانات مع استيفاء شروط التقدم.

- الطالب المصري العائد من الخارج والحاصل على شهادة الإعدادية في العام الدراسي 2023-2024 غير معادلة للمنهج المصري حال حصوله على شهادة تحديد مستوي مع استيفاء شروط التقدم، ويسمح لهذه الفئة فقط بعد إعلان نتيجة امتحان تحديد المستوى الذى يعقد مع امتحان الدور الثاني بالشهادة الإعدادية إتاحة التسجيل لهم حتى قبل بدء أعمال الامتحانات.

- الطالب المصري الحاصل على الشهادة الإعدادية في العام الدراسي 2023-2024 من المدارس الدولية بجمهورية مصر العربية وهي مدارس تم معادلة مناهجها بوزارة التربية والتعليم شريطة استيفائهم لشروط التقدم بعد حساب المجموع الاعتباري للمواد الدراسية الاساسية داخل المجموع واستيفاء شروط التقدم الطالب المصري الذي اجتاز امتحانات الشهادة الإعدادية في العام الدراسي 2021-2023 في المدارس المرخص لها تدريس المنهج المصري في الخارج ومستوفياً لشروط التقدم.

- الطالب المصري الذي أدى امتحانات الصف الثالث الإعدادي لامتحانات أبناؤنا في الخارج إلكترونياً في العام الدراسي 2023-2024 وكانت نتيجته (اجتاز) حال حصوله على شهادة امتحان تحديد المستوي مع استيفاء شروط التقدم .

- الطالب المصري الحاصل على الشهادة الإعدادية في العام الدراسي 2023-2024 وحاصل علي شهادة الحافز الرياضي والمضاف درجاته إلى المجموع الكلي شريطة استيفاء شروط التقدم.

- طلاب المعاهد الأزهرية الحاصلين على الشهادة الإعدادية في العام الدراسي 2023-2024، بعد حساب المجموع الاعتباري للمواد الدراسية الأساسية داخل المجموع واستيفاء شروط التقدم وموافقة مشيخة الأزهر على التحويل حال قبول الطالب بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.