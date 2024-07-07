رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«التعليم» تفتح تحقيقا عاجلا بشأن ما أثير حول تطابق أسئلة الكيمياء

كتب:

أميرة فكري
08:30 م | الأحد 07 يوليو 2024
وزير التربية و التعليم

وزير التربية و التعليم

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة فتحت تحقيقا عاجلا بشأن ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي من معلمين أو أولياء أمور، بخصوص تطابق عدد من الأسئلة في المراجعات النهائية مع أجزاء من امتحان الكيمياء للثانوية العامة، والذي أداه الطلاب أمس السبت للوقوف على الحقيقة، مع دراسة كل سؤال على حدة وعلاقته بأسئلة الامتحان.

لجنة تضم مسؤولين من المركز القومي للامتحانات والهيئة الاستشارية للمادة

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنه تم تشكيل لجنة تضم مسؤولين من المركز القومي للامتحانات والهيئة الاستشارية للمادة، للوقوف على صحة المتداول على مواقع التواصل والتدقيق الصارم، للوصول إلى الحقيقة الدقيقة والمفصلة حول امتحان الكيمياء، وأي مخالفة لن يتم التستر عليها بأي حال من الأحوال.

اقرأ المزيد:

دعما للاستثمار في قطاع التعليم.. توقيع اتفاقية مساهمين بين سيرا للتعليم والأهلي سيرا للخدمات التعليمية وصندوق مصر لتطوير التعليم لإنشاء أربعة فروع لجامعات دولية

«التعليم» تنفي وجود صفحة للوزير على مواقع التواصل الاجتماعي

وزير التعليم: طرح حلول عاجلة قابلة للتنفيذ للكثافات الطلابية وعجز المعلمين

«التعليم العالي»: إدراج 15 جامعة مصرية في تصنيف «ليدن» الهولندي

قرارات جديدة من «التعليم» بشأن واقعة امتحانات الثانوية العامة بلجنة الدقهلية
بقلم أميرة فكري