«التعليم» تفتح تحقيقا عاجلا بشأن ما أثير حول تطابق أسئلة الكيمياء

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة فتحت تحقيقا عاجلا بشأن ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي من معلمين أو أولياء أمور، بخصوص تطابق عدد من الأسئلة في المراجعات النهائية مع أجزاء من امتحان الكيمياء للثانوية العامة، والذي أداه الطلاب أمس السبت للوقوف على الحقيقة، مع دراسة كل سؤال على حدة وعلاقته بأسئلة الامتحان.

لجنة تضم مسؤولين من المركز القومي للامتحانات والهيئة الاستشارية للمادة

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنه تم تشكيل لجنة تضم مسؤولين من المركز القومي للامتحانات والهيئة الاستشارية للمادة، للوقوف على صحة المتداول على مواقع التواصل والتدقيق الصارم، للوصول إلى الحقيقة الدقيقة والمفصلة حول امتحان الكيمياء، وأي مخالفة لن يتم التستر عليها بأي حال من الأحوال.