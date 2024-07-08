طارق سعدة يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للهيئة الوطنية للإعلام اليوم

يؤدي طارق سعدة، اليمين الدستورية أمام جلسة النواب اليوم، بالتزامن مع الجلسة التي يعقدها المجلس للاستماع لبيان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لعرض برنامج الحكومة، وذلك بعد اختياره رئيسًا للهيئة الوطنية للإعلام، ومع ذلك يخلو مقعد نقيب الإعلاميين في ظل ترقب من الوسط الإعلامي بشأن من سيحل محله.

نقابة الإعلاميين

وكشفت مصار مطلعة لـ«الوطن»، أن نقابة الإعلاميين سوف تصدر بيانًا اليوم بعد انتهاء جلسة النواب وحلف سعدة اليمين الدستورية، ومن المقرر أن يوضح البيان الخطوات القادمة للنقابة بعد خلو مقعد النقيب، وسوف يتم التوضيح إذا كان سيتم اختيار قائمًا بالأعمال لحين عقد انتخابات أو اختيار نقيب بالتزكية.

حلف اليمين الدستورية

ووفقا للقانون رقم 178 لسنة 2018 الذي يخص الهيئة الوطنية للإعلام، من المقرر أن يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، حيث تنص المادة 9 على: يؤدي رئيس الهيئة يمينًا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عمله، نصها الآتي: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدي مهمتي بالأمانة والصدق».