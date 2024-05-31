طارق سعدة يهنئ الإعلاميين في عيدهم الـ90: نثمن دوركم الوطني

هنأ مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، الإعلاميين في عيدهم الـ90، مثمنا دورهم الوطني في إرساء القيم الحقيقية للمجتمع المصري.

وعي المواطن المصري

وأكد نقيب الإعلاميين، أن الإعلام المصري كان وما زال يلعب دورا كبيرا في تشكيل الوعي لدى المواطن المصري من خلال ما يقدمه من برامج تثقيفية وتنويرية شكلت فكر ووجدان الشعب المصري وامتد تأثيرها لكل البلاد العربية الأفريقية عبر أثير شبكاتها المتعددة والمتخصصة والموجهة لدول القارة السمراء، ولاتزال الإذاعة المصرية تحتفظ برونقها رغم كل التطورات والتحديات التي تواجهها.

وأشار إلى أن رواد وعمالقة الإذاعة المصرية وضعوا حجر الأساس ليسير عليه دروب الأجيال المتتالية من المهنية وأمانة الكلمة وإعلاء المصلحة العليا للبلاد فوق كل غاية أو وسيلة.

وأكد نقيب الإعلاميين أن الإعلام المصري يمتلك كوادر مهنية قادرة على مواكبة التطورات المتلاحقة التي يشهدها العالم في التطور التكنولوجي وكيفية التعامل مع الوسائط الجديدة بما يخدم الوطن والمواطن.

بناء الشخصية المصرية

وطالب «سعدة» الإعلاميين ببذل مزيد من الجهد وتحري الصدق والمهنية لتقديم إعلام هادف يحافظ على بناء الشخصية المصرية ومساندة الدولة في تنفيذ خطط التنمية المنتشرة في كل ربوع مصر لبناء الجمهورية الجديدة، بالاضافة إلى الاهتمام بتقديم محتوى مدعوم بالمعلومة المرئية والمسموعة والإلكترونية في عصر الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي، موضحا «وأذكرهم أن الإعلام أمانة مهنية تتطلب أن يكون داخل كل إعلامي ميثاق شرف يلزمه بالالتزام بأخلاقيات مهنة الإعلام».

ووجّه نقيب الإعلاميين الشكر للرئيس السيسي، على دعمه للإعلام في الجمهورية الجديدة التي تشهد تنمية حقيقية وشاملة في كافة المجالات.