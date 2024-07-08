متحدث «الشعب الجمهوري»: التحديات تتطلب من الحكومة خطة عمل غير مسبوقة

قال زاهر الشقنقيري المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري إنَّ الحكومة الجديدة ستعلن برنامجها أمام البرلمان اليوم، في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها الدولة على مختلف المستويات.

التحديات الراهنة

وأوضح «الشقنقيري» في تصريح خاص لـ«الوطن» أنَّ الحكومة يجب أن تعمل من يومها الأول من أجل تحقيق الأهداف التي حددها رئيس الجمهورية في خطاب التكليف لتحقيق طموحات الشعب المصري، في ظل ظروف اقتصادية صعبة، وبيئة إقليمية ودولية مضطربة، لافتًا إلى أنَّ التحديات الراهنة تتطلب سياسيات عمل مختلفة وغير مسبوقة.

الاستثمارات الأجنبية المباشرة

وأكّد المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري، أنَّ الاهتمام بالزراعة والصناعة من أولويات عمل المرحلة المقبلة، وكذلك دعم قطاع الصناعات الصغيرة، والبنوك المتخصصة في دعم القطاعات الإنتاجية، لافتًا إلى أهمية تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات التي تؤدي لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع التركيز على تطوير البنية التحتية، خاصة في مجالات النقل والطاقة، لجذب المزيد من الاستثمارات وتحسين كفاءة الأعمال، بالإضافة إلى ذلك، تعزيز قطاع السياحة من خلال حملات ترويجية عالمية وتحسين الخدمات السياحية.