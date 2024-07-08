«السياحة» تعلن المشاركة في معرض ريمنى السياحى بإيطاليا أكتوبر المقبل

أعلنت هيئة تنشيط السياحة إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار، اعتزامها المشاركة في فعاليات معرض 2024 TTG ريميني بإيطاليا، المقام خلال الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر 2024.

قيمة مشاركة الفنادق بالمعرض

وقال محمد أيوب، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، خلال المنشور الدوري الذي جرى تعميمه على كافة فنادق الجمهورية، إن قيمة مشاركة الفندق الواحد بالجناح المصري بمعرض ريمنى السياحي بإيطاليا تبلغ 2750 يورو، موضحا أنه في حال رغبة الفندق في أن يٌدرج على منصة المعرض يضاف مبلغ 200 يورو رسوم تسجيل (اختياري) ليصل إجمالى مبلغ المشاركة 2950 یورو، تسدد بشيك باسم غرفة المنشآت الفندقية أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدية.

وأضاف أنه وفقا لإدارة معرض ريمنى، فإنه في حال عدم تسجيل الفندق على المنصة لا يحق له الحصول على عدد من الخدمات كالتأمين، والإدارج في كتالوج المعرض، والحصول على بادج المعرض باسم الفندق، والدخول على موقع المعرض وممارسة الأنشطة المختلفة كتحديد المواعيد.

آخر موعد للمشاركة فى المعرض

وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إلى أنه في حال رغبة الفندق في المشاركة بالجناح المصري بالمعرض فعليه سداد القيمة المطلوبة في موعد أقصاه الخميس الموافق 18 يوليو 2024، وذلك حتى يتسنى للغرفة الرد على هيئة تنشيط السياحة بأعداد المشاركين، علمًا بأن الحجز بأولوية السداد.