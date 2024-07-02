مسئول بهيئة تنشيط السياحة: مصر تشارك بمعرض مومباي 2024

قال محمد أحمد سلامة، رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بهيئة تنشيط السياحة التابعة لوزارة السياحة والآثار، إن الهيئة بصدد المشاركة في معرض 2024 WOW Award Asia المقام بمدينة مومباي الهندية خلال الفترة من 17 إلى 18 أغسطس 2024، لافتا إلى أن هذا المعرض يعد واحدا من أكبر المعارض المتخصصة في سياحة المؤتمرات وتنظيم حفلات الزفاف من الهند وكافة أنحاء العالم.

المشاركين في الحدث الترويجي

وأضاف خلال الخطاب الذي أرسله إلى غرفة المنشآت الفندقية، إلى أنه من المقرر أن يشارك في هذا الحدث الترويجي نحو 1000 من الهيئات السياحية، فضلا عن نحو 400 شركة متخصصة في سياحة المؤتمرات و 500 شركة من منظمي حفلات الزفاف و 10 منظمات سياحية و 800 شركة متخصصة في إدارة الأحداث و75 عارض و 100 فنان و 100من المتخصصين في الفنادق، مطالبا الغرفة بتعميم منشور على فنادق الجمهورية بضرورة المشاركة في هذا الحدث الترويجي بالمجان، علما بأن المشاركة ستكون بأولوية الحجز.

الفنادق الراغبة في المشاركة بالمعرض

ومن جهتها عممت غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية منشورا على جميع الفنادق، لاستطلاع رأيهم في المشاركة في هذا الحدث الترويجي وإبلاغ هيئة تنشيط السياحة بالأعداد الراغبة في المشاركة.