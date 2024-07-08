تفاعل معه وزير الأوقاف وطلب لقاءه.. من هو الإمام عاشور أبو العلا؟

تفاعل الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، مع عاشور أبو العلا أحد الأئمة المتميزين بوزارة الأوقاف، خلال تعليق عبر صفحة وزارة الأوقاف الرسمية عبر «فيس بوك»، قائلا: «أين أنت الآن يا شيخ عاشور، أنا أذكرك جيدا، أظنك فيما أتذكر أنك تتقن اللغة الإسبانية وأين مكانك الوظيفي الآن عندنا في الأوقاف؟، وكم لغة تتقن غير اللغة العربية؟، وكم تعرف من الأئمة والخطباء يتقنون لغة أو أكثر غير اللغة العربية".

وأضاف وزير الأوقاف في تعليقه: «خذ وقتك وحضر لي الإجابة على هذه الأسئلة وسأجعل مكتبي يتواصل معك لتأتي إلي وأسمع منك عن قرب؟، أحتاج إلى كل صاحب موهبة وإبداع من الأئمة والخطباء وكافة أبناء الأوقاف وأنا داعم لكم حتى تنورا الدنيا وتملئوا الوطن نورا، تحياتي ودعمي لك».

وترصد الوطن أبرز معلومات عن الامام عاشور أبو العلا وما الذي دفع وزير الأوقاف للتفاعل معه:

- الإسم عاشور محمد محمود أحمد أبو العلا.

- حاصل على ليسانس أصول الدين بالقاهرة قسم الحديث وعلومه بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف.

- حاصل على الماجستير في الحديث وعلومه بتقدير ممتاز.

- باحث دكتوراة في علم العلل في الحديث وعلومه.

مركز مصر الثقافي الإسلامي

- مبعوث وزارة الأوقاف المصرية إلى العديد من الدول حول العالم منها رومانيا وإسبانيا بعد حصوله على المركز الأول في مسابقة الأوقاف الرسمية لثلاث سنوات متتالية.

- مبعوث وزارة الأوقاف المصرية إلى المملكة العربية السعودية ضمن البعثة الدينية الرسمية لمرافقة الحجاج عام 2015.

- متحدث بالإذاعة والتلفزيون المصري والفضائيات؛ وله أكثر من 500 محاضرة ودروس دينية وخطب علي اليوتيوب صوتية ومرئية، فضلا عن حلقات إذاعية في الحديث النبوي الشريف ببرنامج «كنوز المعرفة» بإذاعة القرآن الكريم المصرية، وبرنامج رمضان موسم الحب على قناة مصر العربية وغيرها.

- عمل إماما وخطيبا في العديد من المساجد الكبرى بالجيزة، ومنها أسد بن الفرات بالدقي، وأنس بن مالك بالمهندسين، ودعوة الحق بالدقي، والخلفاء الراشدين باكتوبر وعباد الرحمن بزايد.

- حاصل على دورات قيادية عديدة تابعة لوزارة الاوقاف المصرية.