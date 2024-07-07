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«الأوقاف» تعلن تجديد 6 مساجد في 3 محافظات

كتب:

إسراء سليمان
05:00 م | الأحد 07 يوليو 2024
مساجد - أرشيفية

مساجد - أرشيفية

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 10 مساجد الجمعة المقبل؛ منها 6 مساجد إحلال وتجديد، و4 جوامع صيانة وتطوير؛ ليصل إجمالي ما جرى افتتاحه من 1 يوليو حتى 12 من نفس الشهر 26 مسجدًا.

كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014 حتى الجمعة 12 يوليو 12107 مساجد، بتكلفة تقدر بنحو 18 مليارًا و731 مليون جنيه.

مساجد الإحلال والتجديد

وجاءت المساجد التي جرى إحلالها وتجديدها كالتالي:

مديرية أوقاف البحيرة

1. مسجد الجنايني – قرية كوم الفرج – مركز أبو المطامير

2. مسجد الرحمن – قرية الطامية – مركز المحمودية

مديرية أوقاف المنوفية

3. مسجد العجمي – شوشاي - أشمون

4. مسجد سيدي خليل – شوشاي - أشمون

مديرية أوقاف الفيوم

5. مسجد عزبة ذنكت - قرية السعدة – مركز إطسا

6. مسجد عبد الرحمن بن عوف – قرية اليوزباشي - طامية

 

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مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.