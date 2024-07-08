ضياء السبيري: مصر تسعى لتخفيف معاناة السودانيين.. وتدعم وقف الحرب والقتال

أشاد الكاتب الصحفي ضياء السبيري، باستضافة مصر مؤتمر القوى السياسية السودانية على مدار 3 أيام في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك تحت عنوان «معا لوقف الحرب»، حيث أن المؤتمر هام للغاية، مشيرا إلى أن مصر هدفها الرئيسي هو وقف القتال والحرب في السودان.

معاناة الشعب السوداني

وأضاف «السبيري»، خلال حواره ببرنامج «8 الصبح» تقديم الإعلاميتين أية جمال الدين وأسماء يوسف عبر فضائية dmc، أن الشعب السوداني يعاني أزمة كبيرة على مدار الشهور الماضية، ومصر طوال الوقت تدعم وحدة السودان وتوقف الحرب من خلال عدة مسارات، إذ أن الأشقاء السودانيين في مصر وصل عددهم ما لا يقل عن 5 ملايين سوادني حسب تصريحات وزير الخارجية السفير بدر عبد العاطي في المؤتمر، مؤكدا أن مصر تدعم السودان وتسعى لوقف الحرب.

تعيين 2 من مجلس أمناء الحوار الوطني

وفي نفس السياق، أكد، أن تعيين 2 من مجلس أمناء الحوار الوطني في الحكومة بحقائب مهمة، وهما: وزارة الشؤون النيابية والتواصل السياسي، وزارة التضامن الاجتماعي، يعد له دلائل مهمة للغاية، إذ يشير إلى اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بالحوار الوطني وتقدره، وتتعامل معه بشكل جاد، كما يؤكد أنه سيتم التعامل مع توصيات الحوار بشكل جاد وسريع، كما أن الحكومة ستعمل على تنفيذها على أرض الواقع.

وأوضح، أن الحوار الوطني يتناول قضايا تهم كل الشعب المصري بدون خطوط حمراء، كالحبس الاحتياطي والثانوية العامة والدعم النقدي، لافتا إلى أن يوم السبت المقبل سيكون نقطة فاصلة في هذه الملفات الهامة، إذ سيكون هناك قرار بشأن تلك الملفات.