جمال الكشكي: «الحوار الوطني» منصة للمواطن ينتج الآراء ويقدمها لصانع القرار

أكد جمال الكشكي، الكاتب الصحفي وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الحوار الوطني ليس جهة تنفيذية ولكنه منصة للمواطن وتحمل وتنتج الآراء وتضعها في قالب وتقدمها لصانع القرار، الحوار به كل أطياف المجتمع وكل القوى السياسية من كل محافظات مصر، موضحًا أنه قبل إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني لم تكن لدينا منصة أو وسيلة للنقاش المجتمعي.

الثقة مع الحكومة الجديدة

وأوضح «الكشكي»، خلال مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، ببرنامج «بين السطور»، عبر راديو «أون سبورت إف إم»، أن نجاح الحوار خلق جسور من الثقة مع الحكومة الجديدة، مؤكدًا أن وجود الدكتورة هالة السعيد بمنصب مستشار الرئيس للشئون الاقتصادية يسهل من تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الاقتصادية، وأنها داعمة ومؤيدة لفكرة الحوار ولها بصمات ولها دور كبير.

وشدد على أن وجودها كمستشارة للرئيس يعطي لها مساحة من الوقت لكي تتطلع على كل ما يخص بالاقتصاد، مؤكدًا أن هناك لجنة تنسيقية مشكلة من إدارة الحوار الوطني والحكومة والدكتور مصطفى مدبولي حريص على تقديم كافة الدعم للحوار الوطني؛ لأنه جزء من نسيج المجتمع ويناقش العديد من القضايا التي تهم المواطن.