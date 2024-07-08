حزب التجمع: الحوار الوطني أصبح رقما مهما في المعادلة السياسية

رحب عماد فؤاد مساعد رئيس حزب التجمع بقرار مجلس أمناء الحوار الوطني، باستئناف الحوار لاستكمال مناقشة الموضوعات التي لم يتسع الوقت لمناقشتها، خلال المرحلة الأولى.

وأكد «فؤاد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحوار الوطني أصبح رقمًا مهمًا في المعادلة السياسية، وساهم في إثراء الحياة العامة، وفي القلب منها الحياة الحزبية، بعدما شهدته المرحلة الأولى من مناقشات جادة، عبرت خلالها الأحزاب والنقابات، والتنظيمات الشعبية، عن حالة التنوع في المجتمع المصري.

الحوار الوطني

ولفت مساعد رئيس حزب التجمع، إلى أهمية تجاوب الحكومة بطريقة ديناميكية مع آلية الحوار الوطني، وتقريب وجهات النظر حول التوصيات التي أفرزتها المرحلة السابقة من الحوار.

وأشار إلى أن دعوة الرئيس السيسي لإجراء الحوار الوطني، أكدت أننا أمام أسلوب غير مسبوق لإدارة الحكم في البلاد، وقد استدعى الرئيس الشعب لأول مرة ليضع بنفسه جدول أعمال للدولة، وسيتم دعمه بإرادة سياسية من رأس النظام.

تعديل قانون الإجراءات الجنائية

وتوقع «فؤاد» أن يسرع الحوار بإنجاز العديد من القضايا المطلوبة، خاصة بعد التوافق الملحوظ بين مجلس الأمناء وكافة المشاركين فيه، على ضرورة حسمها، ومن بينها تعديل قانون الإجراءات الجنائية، لإنهاء الجدل حول مشكلة الحبس الاحتياطي، وكذلك العمل على خروج قانون المجالس المحلية إلى النور، لاستكمال الشكل المؤسسي للدولة، وتعديل قانون انتخابات المجالس النيابية، وقانون الأحزاب، والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والإبداع، ودعم الرياضة ومراكز الشباب والأندية الرياضية، وتنظيم عمل النقابات المهنية، فضلا عن وضع تصور عملي لمناقشة قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية حسبما وجه الرئيس السيسي.