أسعار البيض اليوم الإثنين 8-7-2024 في مصر

سجلت أسعار البيض اليوم الاثنين 8-7-2024، في بورصة الدواجن والأسواق المحلية، استقرارًا ملحوظًا، لمختلف الأنواع، حيث يتراوح سعر طبق البيض الأبيض بين 118 حتى 119 جنيها.

أسعار البيض اليوم

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، أسعار البيض اليوم الاثنين 8 يوليو 2024، في بورصة الدواجن والمزارع والأسواق والمحلات، بمختلف أنواعه، وفق آخر تحديثات أسعار بورصة الدواجن.

سعر البيض اليوم في بورصة الدواجن

- يتراوح سعر طبق البيض الأبيض اليوم الاثنين في بورصة الدواجن والمزارع، بين 136 إلى 138 جنيهًا.

- تراوح سعر طبق البيض الأحمر اليوم الاثنين في بورصة الدواجن بين 139 إلى 142 جنيها.

- جاء سعر طبق البيض البلدي اليوم الاثنين في بورصة الدواجن بين 129 إلى 130 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم للمستهلك

- تراوح سعر طبق البيض الأحمر اليوم في المتوسط بالنسبة للمستهلك بين 155 إلى 160 جنيهًا.

- تراوح سعر طبق البيض البلدي اليوم في المتوسط بالنسبة للمستهلك بين 135 إلى 150 جنيهًا.

- تراوح سعر طبق البيض الأبيض اليوم في المتوسط بين 145 إلى 150 جنيهًا.