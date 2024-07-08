جوازة توكسيك يحقق 315 ألف جنيه إيرادات في دور العرض خلال 24 ساعة

يواصل فيلم جوازة توكسيك حفاظه على المركز الرابع في شباك التذاكر بدور العرض السينمائية، وسط منافسة قوية يشهدها موسم أفلام عيد الأضحي بمشاركة عدد كبير من الأعمال السينمائية لكبار النجوم.

فيلم جوازة توكسيك يحافظ على المركز الرابع فى شباك التذاكر

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ فيلم جوازة توكسيك جاء في المركز الرابع أمس، محققا إيرادات بلغت 315 ألف جنيه.

أبطال فيلم جوازة توكسيك

ويشارك في فيلم جوازة توكسيك عدد كبير من الفنانين، من بينهم ليلي علوى ومحمد أنور وملك قورة وهيدي كرم وتامر هجرس وجوهرة وبيومي فؤاد، وعدد أخر من الفنانين، وهو من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

أفلام عيد الأضحى في دور العرض

وينافس فيلم جوازة توكسيك في دور العرض السينمائي بجانب عدد من الأفلام من بينهم ولاد رزق 3 لأحمد عز، وعصابة الماكس لأحمد فهمي، واللعب مع العيال لمحمد إمام، وأهل الكهف لخالد النبوي.