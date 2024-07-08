أسعار حفل الموسيقار نادر عباسي يوم 25 يوليو المقبل بمهرجان العلمين

كشف مهرجان العلمين فى دورته الثانية عن أسعار حفل الموسيقار العالمي نادر العباسي خلال ظهوره خلال برنامج صاحبة السعادة الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس على هامش المهرجان.

حفل الموسيقار العالمي نادر العباسي

تستضيف صاحبة السعادة خلال الحفل الموسيقار العالمى نادر عباسي وكارمن سليمان والمطرب لؤي يوم 25 يوليو الجاري على مسرح المدينة التراثية في العلمين الجديدة.

أسعار حفل الموسيقار نادر عباسي بمهرجان العلمين

خلال فعاليات مهرجان العلمين، من أجل حضور حفلة vip سيكون سعر التذكري حوالي 1500، بينما سيكون سعر التذكرة العادية 600 جنيه فقط، ويمكن للجمهور حجز التذكرة من خلال موقع تذكرتي.

ويقدم المايسترو العالمي نادر عباسى خلال الحلقة التي يحضرها الجمهور عددًا من المقطوعات الموسيقية الخاصة بالموسيقار الكبير عمار الشريعي.

وقرر مهرجان العلمين أن يُطلق نسخته الثانية بشعار «العالم علمين» رافعًا علم فلسطين بجانب العلم المصري على البوستر الخاص بالمهرجان.

كما قرر تخصيص 60% من أرباح النسخة الثانية من المهرجان لدعم أهلنا في فلسطين وهذا يعني أن كل عائلة مصرية أو عربية تشارك في أنشطة وفعاليات المهرجان ستقوم بدعم فلسطين.