تبدأ من 300 جنيه.. أسعار حفل فؤاد ومنيب وطبلة الست في مهرجان العلمين 2024

مفاجآت فنية وترفيهية عديدة ينتظرها الجمهور في الدورة الثانية من مهرجان العلمين 2024، إذ يفصل الجمهور عن انطلاق الفعاليات الجديدة ساعات قليلة والتي من المقرر أن تبدأ يوم الخميس المقبل الموافق 11 يوليو الجاري وتستمر على مدار 50 يومًا متتالية حتى نهاية أغسطس المقبل.

باند فؤاد ومنيب

وكشف الحساب الرسمي لمهرجان العلمين 2024 عن حفلة جديدة تقام يوم السبت المقبل 20 يوليو الجاري، تجمع باند فؤاد ومنيب، بالإضافة إلى فقرة فنية لفريق طبلة الست الذي يقدم نخبة من أجمل الأغاني الفلكلورية، مع الإعلامي شريف مدكور، ويأتي الحفل ضمن حلقة خاصة من برنامج «4 شارع شريف» الذي يقدمه مدكور، ويقام على المسرح الروماني في مدينة العلمين الجديدة.

تصل إلى800 جنيه.. أسعار حفل فؤاد ومنيب في مهرجان العلمين 2024

وفتح موقع «تذكرتي» باب حجز تذاكر حفل فؤاد ومنيب بالإضافة فريق طبلة الست، وتأتي التذاكر في فئتين الأولى VIP بـ800 جنيه، والفئة الثانية بـ300 جنيه، ويبدأ الحفل في تمام الساعة الـ 10 مساءً ويستمر على مدار ساعتين حتى الساعة 12 بعد منتصف الليل.