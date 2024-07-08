أوركسترا من 92 عازفا.. تفاصيل حفل نادر عباسي بمهرجان العلمين 2024

تتسع فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين 2024 لتشمل مجموعة كبيرة من الحفلات الغنائية والموسيقية بجانب الفعاليات الفنية والترفيهية والعروض المسرحية، وكشف القائمون على المهرجان الترفيهي البارز جدول الفعاليات التي تنتطلق في 11 يوليو الجاري وتستمر حتى 30 أغسطس المقبل على أرض مدينة العلمين الجديدة.

وأصبح الجمهور على موعد مع تجربة موسيقية في مهرجان العلمين 2024، وتقدم الإعلامية والفنانة إسعاد يونس حفل ضمن حلقة خاصة من برنامجها «صاحبة السعادة»، والذي يقام يوم الخميس 25 يوليو على المسرح الروماني في مدينة العلمين، ويبدأ في تمام الساعة الـ10 مساء، ويستمر على مدار ساعتين حتى 12 بعد منتصف الليل.

وفتح موقع «تذكرتي» باب حجز تذاكر الحفل، والتي تأتي في فئتين الأولى VIP بـ1500 جنيه، والثانية 600 جنيها.

تفاصيل حفل نادر عباسي في مهرجان العلمين 2024

ويتضمن الحفل نخبة من روائع الموسيقار عمار الشريعي في الافلام والمسلسلات، يقود الأوركسترا التي تتكون من 92 عازفا وعازفة وكورال المايسترو المصري العالمي نادر عباسي، ليقدموا موسيقى مسلسلات منها «رأفت الهجان»، و«أراييسك» و«هارون الرشيد»، «حديث الصباح والمساء»، «الزيني بركات» و«امرأة من زمن الحب»، بالإضافة إلى «زيزينيا».

بينما تقوم الفنانة كارمن سليمان والفنان لؤي بتقديم أغاني عمار الشريعي لأول مرة بشكل أوركسترالي كامل.