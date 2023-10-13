اختيار المايسترو نادر عباسي رئيسا للجنة العليا لمهرجان شرم الشيخ الدولي

أعلن الفنان والمخرج مازن الغرباوي، رئيس ومؤسس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، اختيار رئيس اللجنة العليا للمهرجان بدورته الثامنة، إذ وقع الاختيار على المايسترو العالمي نادر عباسي.

وقال مازن الغرباوي رئيس المهرجان، وقع الاختيار على المايسترو العالمي نادر عباسي ليكون رئيس اللجنة العليا للمهرجان لمدة 3 سنوات مقبلة، بداية من الدورة الثامنة المقررة هذا العام وحتى الدورة العاشرة.

خطة التطوير

وأشار إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة التطوير التي بدأنا تنفيذها لفتح أفاق جديدة للعمل المسرحي الاستعراضي الغنائي، وضمن خطة التوسع داخل المهرجان لإقامة فعاليات موسيقية مصاحبة وموازية لفعاليات المهرجان في الدورات المقبلة.

معلومات عن نادر عباسي

المايسترو العالمي نادر عباسي درس المسرح في چينيف بسويسرا، وتخرج في معهد الكونسرفتوار عام 1985 بعد حصوله علي البكالوريوس في آلة الفاجوط، ثم حصل علي بكالوريوس في التأليف الموسيقي عام 1986.

كما تخرج في الأكاديمية العالمية للتعبير الموسيقي في فرنسا عام 1999، وفى يوليو 2001، تولى منصب المدير الفنى والموسيقى لمؤسسة كتارا للثقافة،‏‎ ‎ومنذ عام 2009 إلى 2011، كان أول مديرا موسيقيا وقائدا أساسيا لأوركسترا قطر الفلهارموني حديث الإنشاء، ‏الذي يتكون من 101 عازف محترف من كل أنحاء العالم.