«إقبال متوسط».. حالة الأمواج على شواطئ الإسكندرية اليوم

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، استقرارا نسبيا للأمواج في معظم شواطئ القطاع الشرقي، مع رفع الرايات الخضراء بها، ما عدا شاطئين رفعا الرايات الصفراء، وهو الأمر ذاته في شواطئ العجمي.

حالة شواطئ الإسكندرية اليوم

وبحسب بيان مصايف الإسكندرية اليوم، فإن شواطئ بحري وستانلي رُفعت بها الرايات الصفراء، من شواطئ شرق الإسكندرية، فيما تراوحت نسب الإشغال بين 40% إلى 60%، بينما رفعت شواطئ القطاع الغربي الرايات الصفراء، وتراوحت نسب الاشغال من 30% إلى 40 %.

وتعني رفع الرايات الخضراء في القطاع الشرقي أن نزول البحر آمن دون مخاوف، فيما يعني رفع الرايات الصفراء في القطاع الغربي وشاطئين شرقا، إن البحر أمواجه متوسطة، ويجب الالتزام بتعليمات المنقذين.

وطالبت «مصايف الإسكندرية» من جميع المصطافين الالتزام بالتعليمات، واتباع التعليمات الخاصة بألوان الرايات المرفوعة، وكذلك تعليمات رجال الإنقاذ.

درجة الحرارة في الإسكندرية اليوم

وأشارت إدارة مصايف الإسكندرية إلى أن اليوم يمثل فرصة في قضاء وقت مميز على شواطئ الإسكندرية استغلالا لانخفاض نسب الإقبال، إضافة للهروب من ارتفاع درجات الحرارة، والتي سجلت اليوم 31 درجة مئوية.