يحمي الأطفال من 14 مرضا.. «القومي للبحوث» ينتج بسكويت لطلاب المدارس

أعلن المركز القومي للبحوث التابع لوزراة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتور حسين درويش، رئيس المركز، إنتاج بسكويت مدعم بالحمص والفول السوداني المجروش، لتحسين القدرات والوظائف المعرفية لأطفال المدارس.

فوائد مهمة للبسكويت

وأوضح المركز وفقا لتقرير صادر عن عدد من النقاط المهمة المتعلقة بالبسكويت في الآتي:

- يصلح لـ الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 1-18 عاما.

- يصلح للأطفال الذين يعانون من التشتت ونقص التركيز.

- يعالج فقر الدم لدى البنات أثناء فترة الطمث

- يساعد على تعزيز المناعة ومكافحة الفيروسات

- مفيد في الشتاء لرفع المناعة ضد نزلات البرد

- مفيد لمرضى السكري ومرضى دهون الدم

- يساعد على الحفاظ على حركة الأمعاء المنتظمة والصحية وعلاج للإمساك

- يساعد على تنظيم مستويات السكر والكوليسترول في الدم

- يساعد على تحسين القدرات المعرفية والإدراكية للأطفال في سن المدرسة

- طريقة سهلة للحصول على المزيد من البروتينات والفيتامينات والمعادن في النظام الغذائي

- تظهر آثاره بعد 4 أشهر في حالة تناوله يوميا كوجبة خفيفة بين الفطور والغداء

- اختبار هذا المنتج من قبل فريق طبي متخصص من علماء المركز القومي للبحوث