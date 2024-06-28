دكتورة بـ«القومي للبحوث»: نعمل على إنتاج مبيدات حيوية بديلة للكيماوية

قالت الدكتورة وفاء حجاج، المشرف على مكتب اتصال براءات الاختراع بالمركز القومي للبحوث، إنَّها تعمل على إنتاج وتطوير مبيدات حيوية بديلة للمبيدات الكيماوية المستوردة، لكن هدفها في المقام الأول مكافحة الأمراض الوبائية المسببة لمشكلة للمحاصيل الاقتصادية المهمة.

المبيدات الحيوية تكافح الإجهاد البيئي

وأضافت «حجاج»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، والمُذاع على شاشة القناة الأولى، أنَّ المبيدات الحيوية البديلة لنظيرتها «الكيماوية» تعمل على مكافحة الإجهادات البيئية، بمعنى أنّ النبات يتعرّض لإجهادٍ مرضي وآخر بيئي، والاثنان يسببان أمراضًا مثل «الملوحة» و«الحرارة العالية»، خاصةً عند زراعة مناطق الاستصلاح الجديدة التي تحتوي على درجات ملوحة مرتفعة.

المبيدات الحيوية مخصبة ومحفزة لنمو النباتات

وأكدت أنَّ هذه المبيدات الحيوية البديلة للكيماوية، من أبرز مزاياها أنّها مُخصّبة وتُحفّز وتُحسّن نمو النباتات، أي إنّها «متعددة الوظائف»، ما بين مكافحة الأمراض والإجهاد البيئي، وتحسين النمو.