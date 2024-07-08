موعد إعلان نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 محافظة كفر الشيخ

أيام قليلة تفصلنا عن إعلان نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 محافظة كفر الشيخ، إذ يترقب أولياء الأمور ظهور التنسيق حتى يتمكنوا من تجهيز الأوراق المطلوبة وتقديمها إلى المدرسة التابع لها أطفالهم بـ13 إدارة تعليمية بالمحافظة، عقب ظهور نتيجة التنسيق والذي أغلق أبوابه نهاية شهر يونيو الماضي.

موعد نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 محافظة كفر الشيخ

وتُقدم «الوطن»، خلال السطور التالية، موعد نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 محافظة كفر الشيخ، ورابط نتيجة التنسيق، وذلك في ظل ما تُقدمه من خدمات لقرائها.

وفيما يتعلق بموعد نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 محافظة كفر الشيخ، أكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، لـ«الوطن»، أنّه سيتم الإعلان عن النتيجة خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ يتمكن أولياء الأمور من معرفة نتيجة التنسيق من خلال الضغط على هذا الرابط من هنا، واتباع التعليمات الآتية:

- تسجيل الدخول على الرابط المدون أعلاه.

- ظهور قائمة الإعلان عن نتيجة امتحانات رياض أطفال.

- تسجيل الرقم القومي.

- اختيار العام الدراسي.

- اختيار المرحلة الدراسية.

- ظهور نتيجة تنسيق رياض الأطفال.

تنسيق رياض الأطفال

وكانت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، قد قامت بفتح باب التقديم للالتحاق بالمستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية، والرسمية لغات والرسمية المتميزة للغات، اعتباراً من 1 يونيو وحتى 30 يونيو الماضي، للعام الدراسي الجديد 2024 - 2025.