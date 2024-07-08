محمد عشوب يستعيد ذكرياته مع سعاد حسني.. إيصال عمره 49 عاما

كشف ماكيير النجوم محمد عشوب، عن إيصال عمره الزمني 49 عامًا، حصل عليه من الفنانة سعاد حسني، نظير رموش صناعية طلبتها منه مقابل 20 جنيهًا فقط لا غير.

محمد عشوب يستعيد ذكرياته مع سعاد حسني

ونشر عشوب صورة الإيصال عبر حسابه الشخصي «فيسبوك»، وعلق عليه قائلاً: «ذكرياتي آه منك يا ذكرياتي مع الحبيبة الغالية وصديقة العمر سندريلًا الشاشة سعاد حسني».

وجاء في الإيصال أنه تم توقيعه في يوم 8 مايو عام 1975، أي من حوالي 49 عاما.

إصابة محمد عشوب بوعكة صحية

وتعرض الماكير محمد عشوب لو أثناء تكريمه بالإسكندرية، حيث سقط أثناء نزوله من على المسرح، وأصيب بشرخ في يده، وعلق على ذلك قائلًا: «الحمد لله على كل شيء دعواتكم بالشفاء».

وتعاون الماكيير محمد عشوب مع عدد كبير من الفنانين، أبرزهم النمر الأسود أحمد زكي، خلال فيلم أيام السادات، ووحش الشاشة فريد شوقي، وسعيد صالح، ومحمود المليجي، وغيرهم من الفنانين، إلى جانب العديد من الأعمال الفنية، وآخرها مسلسل ليلة السقوط عام 2003.