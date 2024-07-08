نوال تشجع ابنتها على التطوع في «حياة كريمة»: غيروا حياتنا للأحسن

داخل قرية صغيرة في محافظة الجيزة، كانت تعيش «نوال. الشيخ» 58 سنه وعائلتها؛ داخل منزل صغير وظروف حياتية قاسية، لعدم توفر عمل داخل القرية أو أي خدمات، وبعد وفاة زوجها الذي كان يعيل العائلة منذ 20 عاما، تمكنت بالكاد من تزويج بنتين من بناتها خارج القرية، لتحكي لـ «الوطن» كيف منحتها حياة كريمة الاستقرار بعد سنوات من الشقاء؟.

حياة نوال قبل حياة كريمة

تزوجت نوال من ابن عمها داخل منزل صغير دون أي تجهيزات في قرية غمازة الصغرى بنزلة عليان بمركز الصف، كان المنزل ال يحتوي على أي تجهيزات، «جوزي كان أرزقي، وقوت يومه مش بيكفينا، وخلفت 3 بنات، ولما اتوفى مكنش له أي معاش، وجوزت الكبار من العدم ومساعدات الناس والصغيرة عايشة معايا»، لكن حياتنا اتغيرت بعد مبادرة حياة كريمة، وفقًا لحديثها.

حياة كريمة داخل قرية غمازة الصغرى

فرق كبيرة وحياة مختلفة تماما، كانت نوال أحد المستفيدين منها بعد دخول قريتها ضمن القرى المستفيدة من مبادرة حياة كريمة، فالمبادرة عملت على تأسيس بنية تحتية مناسبة لأهالها القرية، حيث جرى إدخال مشاريع الصرف الصحي والكهرباء والمياه الصالحة للشرب ومراكز الخدمة والمستشفيات، فضلًا عن الجزء الأهم وهو إعادة بناء المنازل وتوفير سكن كريم لأهالي القرية، والنظر للأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، وإتاحة فرص عمل للشباب، إذ تقول نوال خلال حديثها، «أول لما مبادرة حياة كريمة دخلت القرية رصدت البيوت المحتاجة وأهلتها من جديد، ودلوقتي بقى يتقفل عليا باب وسقف يحمينا من المطر والشمس».

نوال: الرئيس قدملنا الحياة على طبق من ذهب

لم تقتصر مباردة حياة كريمة على تحسين البنية التحتية لأهالي القرية، بل قدموا معاشا لنوال يكفي حاجتها المادية، قائلة: «بعد تأكد حياة كريمة من حالتي المادية، خصصوا لي معاشا يكفي احتياجاتي، وأصبح لدي ابنتها فرصة عمل ضمن المبادرة بأحد مستشفيات في قرية غمازة الصغرى».

وأضافت نوال: «وبعد حصول بنتي على فرصة أعمل، أصبحت أيضا متطوعة ضمن ضمن الأعمال التي تقوم بها المبادرة بجانب عملها، لتكون قدوة للصغار في القرية، لازم يعرفوا قيمة البلد دي، وترد الجميل للمبادرة التي ساعدتهم على العيش عيشة آدمية، وتكلل مجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي قدم لنا الحياة على طبق من ذهب».