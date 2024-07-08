«سبيل» الوجبات الساخنة.. مباردة لدعم الأكثر احتياجا من مطابخ «حياة كريمة»

مشروع خيري وخدمي أرسيت قواعده منذ عام 2019 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أطلق عليه مبادرة «حياة كريمة»، يهدف إلى تحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، ويقدم حزمة متكاملة من الخدمات، تشمل خدمات المرافق والبنية الأساسية، والصحة، والتعليم وغيرها، وفي إطار مواصلة المبادرة دعم وتطوير الريف المصري، جرى إطلاق مبادرة «سبيل» التي استهدفت توفير وجبات ساخنة للأهالي الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات.

معلومات عن مبادرة سبيل

«سبيل»، هي المبادرة التي أطلقتها «حياة كريمة» بهدف توفير وجبات ساخنة للأهالي الأكثر احتياجًا في المحافظات، في إطار عملها على دعم المواطن المصري الأولى بالرعاية، كما تسعى حياة كريمة من خلال هذه المبادرة، إلى توزيع وجبات على المواطنين، سواء المرضى أو الأهالي المتواجدين برفقة ذويهم في المستشفيات الحكومية أو العاملين بها، بهدف دعمهم والتخفيف عنهم.

وبحسب الصفحة الرسمية لمبادرة «حياة كريمة»، فإنّ مبادرة سبيل تعتمد في وجباتها الموزعة على الأسر الأولى بالرعاية على مطابخ يديرها سيدات معيلات، بهدف تمكّينهنّ اقتصاديًا للمساهمة في مساعدة أسرهنّ ولضمان جودة الوجبات، كما أنّ جميع اللحوم التي يُجرى توزيعها في الوجبات، من إنتاج مزارع المؤسسة والتي حرصت على إيصالها إلى مستحقيها.

المبادرة تستهدف جميع المحافظات

ولا تقتصر مبادرة سبيل في عملها وتواجدها على محافظتي الجيزة والقاهرة فقط، بل تتواجد المبادرة في كل المحافظات لدعم الأهالي الأكثر احتياجًا في كل مكان على مستوى الجمهورية.

كما حرصت مبادرة سبيل خلال أعياد الأخوة الأقباط على مشاركتهم احتفالاتهم، والوصول إلى أكبر عدد من الكنائس وتوزيع الوجبات السريعة، حتى تتولى الكنائس بدورها توزيعها على غير القادرين من أبنائها الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى توزيع وجبات الإفطار الساخنة في شهر رمضان على الأسر الأكثر استحقاقًا وأسر ذوي الهمم بعدد من المحافظات، كما تم توزيع المياه والحلوى والبلالين وعدد من الأنشطة لرسم البهجة على وجوه الأطفال.