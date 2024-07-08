«حياة كريمة» تواصل تقديم الدعم المادي والمعنوي للأسر الأولى بالرعاية في جميع المحافظات

أعلنت مؤسسة حياة كريمة مواصلة تقديم الدعم المادي والمعنوي للأسر الأولى بالرعاية في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى توفير فرص، من خلال مشروعات التمكين الاقتصادي المختلفة.

التمكين الاقتصادي لحياة كريمة

وتقدم المؤسسة مشروعات التمكين الاقتصادي المختلفة، منها: توفير فرص العمل للأشخاص من ذوي الدخل المنخفض، ودعم المشاريع الصغيرة وريادة الأعمال، وتوفير التدريب المهني بما يضمن دخل ثابت مستمر للأسرة وبالتالي خروج أكبر عدد من الأشخاص من دائرة العوز إلى دائرة الإنتاج، أو من خلال التمكين البدني عن طريق توفير الأدوات والأجهزة المساعدة للأشخاص من ذوي الهمم وإيجاد عمل لائق لإمكانياتهم.

وتهدف مؤسسة حياة كريمة من خلال مشاريع التمكين الاقتصادي المختلفة إلى المساهمة في تنمية الإنسان بالتكافل الرحيم والتدخل السريع طويل المدى لمساندة كل مصري ومصرية من الأسر الأكثر احتياجا في محافظات وقرى مصر في كافة مناحي الحياة.

تحسين مستوى المعيشة

وتؤكد حياة كريمة أن الأولوية هي تقديم العون لكل الأسر الأولى بالرعاية برحمة ولطف ومهنية لتصبح المؤسسة كيانًا شابًا رائدًا يصل بالمجتمع إلى حالة الرضا، ثم حالة الإنتاج، ثم الاستقلالية الذاتية، ومن ثم الرقي وتحسين مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء، بما يضمن الحياة الكريمة لكل أفراده.