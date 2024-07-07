الكشف على 837 مواطنا في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بكفر الشيخ

اختتمت القافلة الطبية المجانية، التي نظمتها إدارة القوافل الطبية بمديرية الشؤون الصحية في محافظة كفر الشيخ، أعمالها بقرية الكشاكوة التابعة لمركز بيلا، على مدار يومين متتاليين، لتقديم خدماتها لأهالي القرية والقرى المجاورة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

إقبال الأهالي على القافلة الطبية

وقال الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنّ القافلة الطبية شهدت إقبالاً كبيرًا من أهالي قرية الكشاكوة بمركز بيلا، وشملت عدة تخصصات طبية، هي «الباطنة، والأطفال، وتنظيم الأسرة، والعظام، والجلدية، والنساء، والرمد، والجراحة العامة، والأنف والأذن»، فضلاً عن معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأوضح «شقوير»، أنّ القافلة وقَّعت الكشف الطبي على 837 مواطنا، وخضع 66 منهم للكشف المبكر عن الضغط والسكر، وجرى عمل تحاليل طبية لـ171 حالة، بالإضافة إلى إجراء 31 حالة أشعة ما بين عادية وتلفزيونية، وصرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة، إلى جانب تدشين عدداً من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية وانتفع بها 448 مواطناً.

استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة

وأشار «شقوير»، إلى أنّه جرى أيضًا تقديم خدمات التقارير الطبية لـ3 مرضى، وتحويل 3 آخرين لأقرب مستشفى لاستكمال العلاج اللازم أو لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة.