«المستقلين الجدد»: برنامج الحكومة يحتاج إلى جهد كبير وإطار زمني محدد

أكد حزب المستقلين الجدد أن تصريحات رئيس الوزراء حددت الملامح الرئيسية لبرنامج الحكومة، والتي تتوافق مع التكليفات الرئاسية خلال الفترة المقبلة.

وأشار الدكتور هشام عناني إلى أن هذه الأسس لعمل الحكومة في الفترة المقبلة تحتاج إلى جهد كبير لإنجازها، مما يستوجب وضع إطار زمني محدد للتنفيذ مع تقييم مرحلي لما يتم إنجازه.

أسس عمل الحكومة الجديدة

وأضاف «عناني» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن التصريحات شملت العناوين الكبيرة للملفات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تهم المواطن المصري، مشيرًا إلى أن هذه العناوين الكبيرة تطوي تحتها تفاصيل كثيرة تحتاج إلى فريق عمل متفان قادر على الإنجاز لتحقيق المردود المطلوب لدى المواطن.

وأكد الدكتور حمدي بلاط، نائب رئيس الحزب، ضرورة استغلال الحكومة لحالة الاصطفاف الوطني خلف القيادة لإنجاز ما تم التكليف به، معتبرًا ذلك دفعًا كبيرًا يجب الحفاظ عليه من خلال إنجازات حقيقية ملموسة يشعر بها المواطن.

دعم الحكومة بشكل كامل

وأعرب الحزب عن دعمه الكامل للحكومة لإنجاز ما وعدت به في برنامجها في ضوء التكليف الرئاسي، مناشدًا جميع الأحزاب لدعم هذه الوزارة، وتقييمها، والمشاركة معها في كل ما هو مطلوب لإنجاز ذلك البرنامج من أجل الوطن والمواطن المصري.