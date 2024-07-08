«فسحة ببلاش».. 18 شاطئا تستقبل المواطنين مجانا في جمصة

قال بلال عبد السلام مدير إدارة الشواطئ في مدينة جمصة، إنه جرى تخصيص 18 شاطئا لاستقبال المواطنين مجانا في مصيف المدينة.

تدريب فريق الإنقاذ

وأوضح «عبد السلام» أنه جرى تدريب فريق الإنقاذ للتعامل مع حالات الطوارئ والحفاظ علي سلامة المصيفين، مشددًا: «جهزنا فريق إنقاذ كبير على طول الشواطئ المجانية، للتعامل السريع مع أي حالة خطر ممكن تحصل».

وأشار إلى أنه يتم عمل دوريات نظافة بشكل مستمر بالتعاون مع مجلس المدينة في جمصة لإزالة أي قمامة أو مخالفات على الشواطئ وتنظيفها لجعلها نظيفة بشكل مستمر، خاصة أن المصيف استقبل اعداد كبيرة حتي الوقت الحالي منذ بداية فصل الصيف 2024.

وأوضح أن تخصيص الشواطئ المجانية جاء بهدف خدمة المواطن البسيط، موضحًا: «عشان يستمتع مع أسرته بالبحر لكن بأقل التكاليف تكاد تكون سعر التنقلات فقط».