رغم درجة الغليان.. مدينة عربية تستقبل فصل الخريف «في عز الصيف»

درجات حرارة مرتفعة تشهدها معظم دول العالم خلال الفترة الحالية ، لدرجة أنها وصلت للغليان في بعض الدول، ولكن رغم ذلك إلا أن هناك مدينة عربية بدأ بها فصل الخريف منذ 21 يونيو الماضي، الأمر الذي أثار حالة من الدهشة لدى الكثيرين.

بداية فصل الخريف في ضلكوت

المدنية تدعى «ضلكوت» بمحافظة ظفار بسلطنة عمان، حيث بدأ فصل الخريف من يونيو الماضي، واكتست المدينة باللون الأخضر، خصوصًا في مرتفعات الجبال مع وجود ضباب وزخات الرذاذ الذي يتساقط عليها بين الحين والآخر، وبالتالي تكسر حرارة ورطوبة الصيف، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية.

بدء فصل الخريف مبكرا في مدينة «« ضلكوت»، جعلها من أكثر المدن التي يتدفق إليها السياح سنويا سواء من داخل سلطنة عمان أو خارجها، وذلك لأنها تقع على الشريط الساحلي في الركن الغربي لمحافظة ظفار.

أجواء المدينة العربية

المدينة تشتهر بجمال طبيعتها البكر وتعدد مناظرها الرائعة، حيث يستمتع الزائر بالمكان وما يحويه من طبيعة خلابة، فهي تتميز بتنوع تضاريسها وجمال طبيعتها، كما أنها تحتوي على مختلف أنواع الأسماك، بالإضافة إلى نمو أشجار الكاذي العطرية بشكل طبيعي، ما يعطي الجو رائحة زهرية رائعة.

تشتهر المدينة أيضا بالعديد من العيون الطبيعية التي تكون منحدرة من باطن الأودية في جبل القمر، كما تحتوي على العديد من الكهوف والمغارات الطبيعية التي كانت قديما تمثل ملاجئ للإنسان والحيوان في مواجهة تقلبات الطقس.