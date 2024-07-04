أنسب المدن الساحلية لقضاء إجازة في ذروة فصل الصيف.. أبرزها العلمين

مع بدء فترة ذروة فصل الصيف في ارتفاع درجات الحرارة، والتي تستمر خلال شهري يوليو وأغسطس، يصبح الهروب للمدن الساحلية ملاذا لقضاء عطلة صيفية مميزة برفقة الأسرة والأصدقاء، واللجوء إلى أنسب المدن الساحلية التي يمكن الذهاب إليها في تلك الفترة، وفقا لطقس كل مدينة.

أنسب المدن الساحلية لقضاء عطلة صيفية في ذروة فصل الصيف

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن معظم المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، تسجل درجات حرارة أقل من المناطق الأخرى، فرغم ارتفاع نسب الرطوبة، ولكنها تسجل أيضا درجات حرارة محسوسة أقل، لافتة إلى أن تلك المدن المطلة على البحر المتوسط خلال شهر يوليو وأغسطس وسبتمبر تكون مناسبة لقضاء العطلات الصيفية، والتي تتمثل في مرسى مطروح والإسكندرية والساحل الشمالي والعلمين وبلطيم ورأس البر ودمياط وبورسعيد والعريش.

المدن المطلة على البحر المتوسطة أفضل من نظيرتها بالبحر الأحمر

وأوضحت «غانم» أن المدن المطلة على البحر الأحمر تكون مناسبة ولكن قيم درجات الحرارة بها مرتفعة، وبالرغم من اعتدال حالة البحر في معظم الأيام، ولكن تتجاوز درجات الحرارة بها 38 درجة، وقد تصل في بعض الأحيان إلى 40 و42 درجة مئوية،

لذلك نجد أن المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط هي الأنسب لقضاء عطلة صيفية في ذروة فصل الصيف خلال شهري يوليو وأغسطس، وذلك بسبب تسجيلها لدرجات حرارة أقل من المدن المطلة على البحر الأحمر.