3 أخطاء شائعة تسبب تشقق الشفاه في فصل الصيف.. ابتعدي عنها

نعومة وترطيب الشفاه من المعايير الأساسية لجمال المرأة فترغب في الحصول على شفاه فاتحة خالية من أي تشققات ولون باهت، إذ تعاني الكثيرات مشكلة الشفاه الجافة والمتقشرة بشكل أو بآخر حتى خلال فصل الصيف، لكن ذلك يكون بسبب أخطاء يقعن فيها، وقد يصل الأمر إلى التهاب الشفاه الذي قد يحدث بسبب العدوات البكتيرية أو الفطرية، لذا نستعرض خلال «الوطن» 3 أخطاء شائعة تسبب تشقق الشفاه في فصل الصيف.

3 أخطاء شائعة تسبب تشقق الشفاه

قدم موقع «health shots»، أخطاء شائعة تسبب تشقق الشفاه في فصل الصيف، أبرزها التعرض للشمس دون حماية الشفاه وترطيبها، لذا يجب استخدام مرطب الشفاه بشكل دائم، ويكون يحتوى على مكونات للوقاية من الشمس، ليساعد حماية وترطيبها، أو الاستمرار في وضع منتجات تحتوي على الفازلين للحفاظ على نضارتها وترطيبها، خاصة أثناء الطقس الجاف والرطوبة، بالإضافة لتطبيق ماسك العسل.

لعق الشفاه مشكلة كبيرة تسبب جفافها، ويكون علاجها أصعب لأن العلاج منها والابتعاد عن تلك العادة صعب، وعند جفاف الشفاه من الطبيعي لعق الشفاه، لكن يتبخر اللعاب بشكل سريع، ويجعل الشفاه جفافة أكثر قبل، وفي بعض الأوقات يحتوى اللعاب على بقايا طعام، تزيد من تهيج الجلد على الشفاه، وزيادة الجفاف والتشقق.

الاستحمام بماء ساخن

الاستحمام بالماء الساخن في الصيف يؤدي لتشقق الشفاه، لأنه جلدها أرق من جلد باقي أجزاء الجسم، ويكون أكثر عرضة للجفاف، وذلك بسبب فقدها للغدد الدهنية، لذا يجب الترطيب بعد الاستحمام بشكل مباشر.