رئيس جامعة حلوان يزور وزير الشباب والرياضة لتقديم التهنئة بمناسبة تجديد الثقة

أجرى الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، زيارة رسمية إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة؛ لتقديم التهنئة للوزير بمناسبة تجديد الثقة.

وأشاد «قنديل»، بجهود الدكتور أشرف صبحي المتميزة في قيادة وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة السابقة، مؤكدا على أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه الوزارة في دعم وتمكين الشباب المصري وتطوير القطاع الرياضي في البلاد.

من جانبه، أعرب الدكتور صبحي عن تقديره لهذه اللفتة الكريمة من رئيس جامعة حلوان، مؤكدًا على أهمية التعاون المستمر بين وزارة الشباب والرياضة والمؤسسات التعليمية في مصر لخدمة الشباب وتعزيز دورهم في المجتمع.