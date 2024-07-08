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وزير الخارجية: مصر لها دور رئيسي في التخفيف عن معاناة الأهالي بقطاع غزة

كتب:

نرمين عفيفي
12:11 م | الإثنين 08 يوليو 2024
بدر عبدالعاطي وزير الخارجية

بدر عبدالعاطي وزير الخارجية

شكر بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، كل العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية، مؤكدا أنّ مصر لها دور رئيسي ومحوري في التخفيف عن معاناة الأهالي في قطاع غزة، بتقديم أكثر من 70% من المساعدات التي دخلت قطاع غزة، رغم كل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر.

وأضاف عبدالعاطي، خلال حديثه في مؤتمر صحفي مشترك مع المفوض العام لـ«أنروا»، أنّ وكالة الأونروا هي المسؤولة عن توزيع المساعدات، وأي جهة أو أطراف أخرى أو أي أقاويل يرددها الجانب الإسرائيلي لن يتم تنفيذه على الأرض في إيجاد بديل للأونروا كونها تمتلك القدرات على الأرض.

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