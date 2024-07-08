رئيس «نقل النواب»: بيان الحكومة اليوم بداية مرحلة جديدة في مسار التنمية

أكد علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن بيان الحكومة الذي سيلقيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة يأتي في توقيت مهم، وفي ظل ظروف غير مسبوقة تتطلب برنامجا قويا يوفر حلولا لكل المشاكل والتحديات، في ظل المحددات والتوجيهات التي أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطاب تكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة الجديدة.

«عابد»: التشكيل الحكومي الجديد غير مسبوق

وقال «عابد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن التشكيل الحكومي غير مسبوق خاصة أنه يتواكب مع بداية فترة رئاسية جديدة ومرحلة جديدة في مسار التنمية، موضحا أن التشكيل يتضمن تغيير أكثر من 20 حقيبة وزارية، تضمنت المجموعة الاقتصادية والخدمية، وهي خطوة كبيرة نحو التغيير والوصول إلى حلول غير تقليدية.

الجمهورية الجديدة

وأضاف «عابد»، أن الحكومة الجديدة مُطالبة بأن تقدم حلولا حقيقية وواقعية لكل المشاكل، خاصة تلك المتعلقة بتخفيف أحمال الكهرباء، وعجز الموازنة، واستكمال المشروعات القومية، والعمل على جذب الاستثمار الأجنبي لجذب العملة الصعبة لاستكمال المرحلة الثانية لبناء الجمهورية الجديدة.