أستاذ علوم سياسية: برنامج الحكومة الجديدة يجب أن يتفق مع التكليفات الرئاسية

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إن برنامج الحكومة الجديدة الذي سيتم عرضه في جلسة مجلس النواب اليوم، سيأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي كلف الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بالعمل عليها في الفترة المقبلة، والتي يأتي في صدارتها ملف الحفاظ على الأمن القومي المصري، في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها الدولة المصرية بسبب الأوضاع المحيطة.

ملف بناء الإنسان المصري في مقدمة الأولويات

وأوضح أستاذ العلوم السياسية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن ملف بناء الإنسان المصري يأتي في مقدمة الأولويات، لتحسين أوضاع الصحة والتعليم، مضيفًا أن هناك هدفًا آخر يتمثل في تطوير البنية السياسية، من خلال العمل على تطوير منظومة الحوار الوطني، وزيادة تفاعل أكثر بين الحوار الوطني والحكومة، والعمل على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي تم وضعها ضمن خطة عمل الفترة القادمة.

توافق برنامج الحكومة مع التكليفات الجديدة

وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن برنامج الحكومة الجديدة، يجب أن يتفق مع التكليفات الرئاسية، موضحًا أن القضية الأهم تتمثل في الأطر والضوابط التي سيعمل عليها البرنامج وليس البرنامج نفسه، مضيفًا أن برنامج الحكومة الجديدة يجب أن يكون واقعيًا، وأن يعتمد على فقه الأولويات، من خلال التركيز على احتياجات المواطن من السلع والخدمات الأساسية، مع مراعاة السياسات العامة التي تلقي قبولًا من المواطنين.

وتابع: السياسات العامة للحكومة ترتبط بسياسات مالية ونقدية واقعية، وبالتالي يجب التركيز على الأبعاد الاقتصادية وليست السياسية فقط، مؤكدا أن الملف الاقتصادي له الأولوية القصوى في طرحه على مائدة عمل الفترة القادمة، وذلك في إطار تكليفات الرئيس.