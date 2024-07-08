الخارجية: غزة لا تحتمل المزيد من الدمار.. واستهداف مراكز الإيواء أمر مخجل للإنسانية

قال بدر عبدالعاطي وزير الخارجية، إنّ قطاع غزة لم يعد يحتمل المزيد من الدمار، بعد أن دمّرت الآلة العسكرية الإسرائيلية المنشآت والبنية التحتية، فضلا عن الاستهداف الممنهج لمؤسسات ومباني أونروا في انتهاك سافر للقانون الدولي.

وأضاف عبدالعاطي خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع المفوض العام لأنروا، أنّ استهداف المدارس ومراكز الإيواء وسقوط أكثر من 100 مدني بين قتيل وجريح ومفقود، كل هذا لا يمكن أن نقبل باستمراره، هذا أمر مخجل والإنسانية والمجتمع الدولي يقفان موقف المتفرج أمام ما يحدث الآن، لذا يجب تخفيف الضغوط ووقف إطلاق النار فورا.

وأكد أنّ مصر تقدم الدعم للجرحى من قطاع غزة في مستشفياتها، كما تستضيف الأعداد الكبيرة من الجرحى وأسرهم، لافتا إلى أنّ الأطفال الفلسطينيون يعانون وهناك نحو نصف مليون فلسطيني يعاني من صدمات نفسية بسبب توقفهم عن التعليم بعد تدمير مدارسهم التي تديرها مؤسسة ووكالة الأونروا.

ولفت إلى أنّ التعليم حق أساسي مثل الخدمات الصحية، لذلك هناك حرص دولي للحفاظ على أونروا الوكالة الأممية السامية للاستمرار في أداء دورها النبيل وتقديم الدعم الممكن.