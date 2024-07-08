الكشف على 1385 حالة في قافلة طبية مجانية ضمن «حياة كريمة» ببني سويف

أعلنت مديرية الصحة في محافظة بني سويف، اليوم، تنفيذ قافلة طبية بقرية الفقيرة بمركز ببا، على مدار يومين، جرى خلالها توقيع الكشف الطبي على 1385 مريضًا وصرف العلاج لهم بالمجان.

ندوات تثقيفية صحية للمواطنين في القافلة

ونظمت القافلة الطبية، ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 120 مواطنًا، حول الوقاية من الأمراض المعدية وأورام الصدر وتنظيم الأسرة والنظافة الشخصية ونظافة المنزل والتغذية السليمة للمرأة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة، فيما جرى عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ100 مواطن.

فحص المواطنين في 7 عيادات تخصصية

وتضمنت القافلة التي جرت على مدار يومين بقرية بقرية الفقيرة بمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، فحص المرضى في 7 تخصصات وهي: «الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، الأسنان، تنظيم الأسرة»، مع الالتزام بإجراءات وقائية مشددة، كما تم صرف العلاج بالمجان.

إجراء التحاليل الطبية بالمجان

كما استهدفت القافلة إجراء 38 تحليلاً بمعمل الدم، و34 تحليلاً بمعمل الطفيليات، وإجراء 17 حالات أشعة، وتحويل حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، بجانب إجراء أشعة موجات فوق صوتية لعدد 55حالة.

محافظ بني سويف يتابع سير العمل بالقوافل الطبية

من جهته، تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل بخطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها مديرية الصحة، مشيرًا إلى أن هذه القوافل تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة حياة كريمة.