«التحالف الوطني» ينظم قافلة طبية للكشف على أمراض العيون في الشرقية

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، من خلال جمعية الأورمان، قافلة علاجية وطبية لتوقيع الكشف الطبي على مئات المرضى من غير القادرين، للكشف على العيون في قرى مركز الحسينية بمحافظة الشرقية.

استكمال خطة الحماية الاجتماعية

وأشار التحالف الوطني، إلى أن القافلة قدمت خدماتها لاكثر من 470 مستفيدا من أهالي المركز والمراكز المجاورة، وذلك ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية وغير القادرين.

ونظمت مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف، بالتعاون مع هيئة قناة السويس وضمن مبادرة عنيك فى عنينا للحد من مسببات العمى، قافلة طبية موسعة للكشف على أمراض العيون لخدمة اهالى قرية أبو ادم مركز الإسماعيلية والقري المجاورة .

تقديم خدمات الكشف المبكر

ونجحت صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني في توقيع الكشف على عيون أعداد كبيرة من أهالي قرية أبو أدم والقري المجاورة ضمن أنشطة القافلة التي استهدفت تقديم خدمات الاكتشاف المبكر لأمراض العيون وصرف العلاج وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية، تمهيدا لتسليمها وتشخيص الاحتياج لعمليات جراحات عيون.