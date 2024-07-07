قافلة طبية لحياة كريمة اليوم في 3 محافظات.. اعرف المواعيد والأماكن

تطلق وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة اليوم الأحد، 3 قوافل طبية تضم 12 تخصصًا مختلفًا في 3 محافظات، ضمن حرص مؤسسة حياة كريمة على إيصال الخدمات الطبية المجانية الى جميع الأسر بجميع محافظات الجمهورية.

قافلة طبية جديدة ضمن حياة كريمة لمدة 23 يومًا

وتستعرض «الوطن» أماكن قوافل حياة كريمة اليوم في الإسكندرية وجنوب سيناء وأسوان، إضافة إلى التخصصات الطبية الموجودة بالقافلة الطبية وذلك على النحو التالي:

قافلة حياة كريمة بمحافظة أسوان

تتواجد يوميًا وحتى نهاية الشهر الجاري قافلة حياة كريمة بمحافظة أسوان، في كلا من المقلة بمركز أسوان.

قافلة حياة كريمة بمحافظة جنوب سيناء

تتواجد من اليوم وحتى نهاية الشهر الجاري قافلة حياة كريمة بمحافظة جنوب سيناء في وادي الرملة ووادي البدع مركز أبو زنيمة.

قافلة حياة كريمة بمحافظة الإسكندرية

وتتوجد قافلة حياة كريمة بمحافظة الإسكندرية يوميًا في مدرسة الروضة بابيس 7 مركز وسط، ومستمرة حتى 31 يوليو 2024.

التخصصات المتوفرة في القافلة الطبية لحياة كريمة

وعن التخصصات المتوفرة في القافلة الطبية لحياة كريمة، يكون الكشف مجانا تمامًا في تخصصات: (نساء وولادة - رمد - أسنان- خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال الباطنة - الأنف والأذن- الجراحة - العظام - القلب - الجلدية)، بالإضافة إلى توافر خدمات الأشعة والتحاليل مجانًا.